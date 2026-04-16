বৃহস্পতিবার, ১৬ই এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৭শে শাওয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
অতিরিক্ত খাজনার প্রতিবাদে মেহেরপুরে তহবাজার ব্যবসায়ীদের বিক্ষোভ ও সমাবেশ

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৬, ২০২৬ ১২:৫৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
সরকার নির্ধারিত মূল্য উপেক্ষা করে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের প্রতিবাদে মেহেরপুর শহরের বড় বাজার তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতি বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

বৃহস্পতিবার সকালে তহবাজারের ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ রেখে বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেন। তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে মিছিলটি তহবাজার এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

পরে মিছিল শেষে সেখানে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, সরকার নির্ধারিত হারের চেয়ে বেশি খাজনা আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে, যা ব্যবসায়ীদের জন্য অন্যায্য ও অসহনীয়।

সমাবেশ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়, নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের চেষ্টা করা হলে ব্যবসায়ীরা চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাল হোসেন, সাবেক সম্পাদক আব্দুস সামাদ, আফতাব আলী, শফিকুর রহমান শফিক, হাফিজুর রহমান, আব্দুস সাত্তারসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীরা।




