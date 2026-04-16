অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের প্রতিবাদ: আশ্বাসে কর্মসূচি প্রত্যাহার তহবাজার ব্যবসায়ীদের

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার তহবাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত খাজনা আদায়ের প্রতিবাদে ঘোষিত কর্মসূচি সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতি। পৌর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিকেলে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক করে পরবর্তী কর্মসূচি স্থগিত রাখার ঘোষণা দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক আলাল হোসেন, সাবেক সম্পাদক আব্দুস সামাদ, শফিকুর রহমান শফিকসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
ব্যবসায়ী নেতারা জানান, পৌর কর্তৃপক্ষ তাদের দাবির বিষয়ে ইতিবাচক আশ্বাস দেওয়ায় আপাতত আন্দোলন কর্মসূচি থেকে সরে আসা হয়েছে। তবে দাবি বাস্তবায়ন না হলে ভবিষ্যতে পুনরায় কর্মসূচি দেওয়া হতে পারে।