অধিদপ্তর একীভূতকরণের প্রস্তাব বাতিলসহ ৮ দফা দাবিতে মেহেরপুরে নার্সদের বিক্ষোভ

মেহেরপুর নিউজ:
স্বতন্ত্র নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরকে অন্য কোনো অধিদপ্তরের সঙ্গে একীভূত করার “অপচেষ্টা” বন্ধসহ ৮ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মেহেরপুরে বিক্ষোভ করেছে নার্সেস এসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার দুপুরে শহরের প্রধান সড়কে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।
নার্সস এসোসিয়েশনের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে— নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের প্রস্তাবিত নিয়োগবিধি, অর্গানোগ্রাম, স্ট্যান্ডার্ড সেটআপ ও ক্যারিয়ার উন্নয়ন অনুমোদন ও বাস্তবায়ন, নবম থেকে চতুর্থ গ্রেড পর্যন্ত ধাপে ধাপে পদোন্নতির সুযোগ সৃষ্টি, সুপারনিউমেরারি পদোন্নতি প্রদান, এবং স্বতন্ত্র অধিদপ্তর হিসেবে নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের কাঠামো অটুট রাখা।
মেহেরপুর জেলা নার্সেস এসোসিয়েশনের সভাপতি চামিলি খাতুন এবং সাধারণ সম্পাদক তুষার বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ওয়াপদা সড়ক ঘুরে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে গিয়ে শেষ হয়।