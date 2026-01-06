মঙ্গলবার, ৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২২শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৬ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মেহেরপুর বিআরটিএতে জেলা প্রশাসকের ঝটিকা অভিযান

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ৫:৪৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসক নিজেই মেহেরপুর বিআরটিএ কার্যালয়ে এই অভিযান পরিচালনা করেন।

অভিযান চলাকালে জেলা প্রশাসক বিআরটিএতে সেবা নিতে আসা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেন এবং সেবাপ্রদান সংক্রান্ত নানা তথ্য সংগ্রহ করেন। এ সময় সেবাগ্রহীতাদের কাছ থেকে বিআরটিএর কার্যক্রম, হয়রানি ও অনিয়মের বিষয়ে মতামত নেন তিনি।

অভিযানে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ এবং সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বিআরটিএতে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষ জেলা প্রশাসকের এ ধরনের সরাসরি অভিযানকে স্বাগত জানিয়ে নিয়মিত ও ঘনঘন অভিযান পরিচালনার দাবি জানান। তারা বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকলে সেবার মান বাড়বে এবং দুর্নীতি অনেকাংশে কমে আসবে।

জেলা প্রশাসক এ সময় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে আশ্বাস দেন।




