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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমানকে বিদায় সংবর্ধনা

কর্তৃক Meherpur News
জুলাই ২৭, ২০২৬ ৮:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করায় তাকে বিদায় সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।

সোমবার দুপুরে কুতুবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে বিদ্যালয়ের উদ্যোগে এ বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তুহিন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ছাবির উদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ওবায়দুর রহমান এবং বিদায়ী প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমান।

অনুষ্ঠানে সহকারী শিক্ষক আশরাফুল হক মানপত্র পাঠ করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সহকারী শিক্ষক নাসরিন আক্তার।

এ সময় বক্তব্য রাখেন আব্দুল ওয়াদুদ, আহাদ আলী, কিতাব আলী, কমর উদ্দিন, ইকবাল হোসেন, শামসুল আরেফিন বাবু, জাহিদুর রহমান, শিক্ষার্থী তাসমিন আবির, আলিজ বিশ্বাসসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানের শেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোখলেছুর রহমানকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় এবং স্মারকসহ বিভিন্ন উপহার সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।




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