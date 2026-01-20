অবৈধভাবে মাটি কাটার দায়ে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজঃ
অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে সাজেদুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরের দিকে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে এ জরিমানা আদায় করা হয়।
গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের বিলপাড়া এলাকায় মোবাইল কোর্টের অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে অবৈধভাবে মাটি কাটার অভিযোগে দবির বিশ্বাসের ছেলে সাজেদুল ইসলামকে আটক করা হয়।
এ সময় বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ এর ১৫(১) ধারায় তাকে ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।