বৃহস্পতিবার, ১৫ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
অবৈধ চিমনি ও কাঠ পোড়ানোর দায়ে আমদহে দুই ইটভাটাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৫, ২০২৬ ৮:২২ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
ইটভাটায় ফিক্সড চিমনি ব্যবহার ও জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও লাকড়ি ব্যবহারের অভিযোগে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর এলাকায় অবস্থিত দুটি ইটভাটাকে ২ লাখ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে এ জরিমানা আদায় করা হয়। অভিযানে নেতৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা।

মোবাইল কোর্টে আমদহ ইউনিয়নের আশরাফপুর এসবিআর ব্রিকস (স্বত্বাধিকারী মোঃ রফিকুল হালসনা) ও এমইউএস ব্রিকস (স্বত্বাধিকারী মোঃ ইলিয়াস বিশ্বাস) নামক দুটি ইটভাটায় অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালে দেখা যায়, ভাটাগুলোতে ফিক্সড চিমনি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ও লাকড়ি পোড়ানো হচ্ছে।

এটি ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯) এর ৬ ও ১৬ ধারার লঙ্ঘন হওয়ায় একই আইনের ১৬ ধারায় ভাটা মালিকদের মোট ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, পরিবেশ রক্ষা ও আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এ ধরনের মোবাইল কোর্ট অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।




