সোমবার, ১৫ই জুন, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১লা আষাঢ়, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৮শে জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত অসুস্থ আক্কাস আলীকে হুইলচেয়ার প্রদান করলেন সোহেল রানা ডলার
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

অসুস্থ আক্কাস আলীকে হুইলচেয়ার প্রদান করলেন সোহেল রানা ডলার

কর্তৃক Meherpur News
জুন ১৫, ২০২৬ ৯:১৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা ডলারের উদ্যোগে শহরের তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা অসুস্থ আক্কাস আলীকে একটি হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়েছে।

সোমবার বিকেলে সোহেল রানা ডলার আক্কাস আলীর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাঁর হাতে হুইলচেয়ার তুলে দেন। এ সময় পেশাজীবী সংগঠনের নেতা নুর রহমানসহ স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ অসুস্থ আক্কাস আলীর খোঁজখবর নেন এবং তাঁর সুস্থতা কামনা করেন। স্থানীয়রা এ ধরনের মানবিক উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে সমাজের বিত্তবান ও সংগঠনগুলোকে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে সার পাচারের সময় আটক, ডিলারকে জরিমানা

মেহেরপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ উপলক্ষে ৫ শতাধিক গাছের...

মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত

বিজেএমইএ’র স্মল কটেজ ইন্ডাস্ট্রি স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান হলেন...

গাংনীতে ক্ষ্যাপা কুকুরের কামড়ে আহত-১৪

চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাব কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বল্লবপুর...