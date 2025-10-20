অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির অভিযোগে কসাইকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

মেহেরপুর নিউজ:
অসুস্থ ও রোগাক্রান্ত গরুর মাংস বিক্রি করার অভিযোগে শরিফুল ইসলাম নামের এক কসাইকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত।
সোমবার সকালে মেহেরপুর সদর উপজেলার কুলবাড়িয়া বাজারে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকার নেতৃত্বে পরিচালিত মোবাইল কোর্টে এ জরিমানা করা হয়।
জানা গেছে, শরিফুল ইসলাম সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের নইমুদ্দিনের ছেলে। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জানা যায়, তিনি অসুস্থ গরু জবাই করে তার মাংস বিক্রি করছেন। খবর পেয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম-এর নির্দেশে সেখানে অভিযান চালানো হয়।
অভিযানে ঘটনাস্থলে অসুস্থ গরুর মাংস বিক্রির সত্যতা পাওয়া গেলে পশু জবাই ও মাংস মান নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১১-এর ২৩ ধারায় ২০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং সমস্ত মাংস ধ্বংস করা হয়।
মোবাইল কোর্ট চলাকালে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর তারিকুল ইসলাম, প্রাণীসম্পদ বিভাগের ভেটেরিনারি সার্জন ডা. নাজমুল হাসান, ও সদর পেশকার কুদরত-ই-এলাহি রানা।