রবিবার, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত অ্যাসেট প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

অ্যাসেট প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুরে সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১, ২০২৬ ৮:০৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
অ্যাসেট প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুরে একটি জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের হলরুমে এ জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল লতিফ মিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় পরিচালক (উপসচিব) মোঃ মিজানুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের খুলনা বিভাগীয় পরিদর্শক সুকান্ত কুমার সাহা।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক প্রকৌশলী শফিউদ্দিন, মীর মুক্তার আলীসহ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

বক্তারা বলেন, অ্যাসেট প্রকল্পের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষায় দক্ষ জনশক্তি তৈরি হচ্ছে এবং এ ধরনের জব ফেয়ার শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে মাসুদ...

গাংনীতে ধানের শীষের প্রার্থী আমজাদ হােসেনের সাথে বাউল...

কাজীপুর এলাকায় ভােটারদের দ্বারে দ্বারে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী...

গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় এন্ড কলেজে অভিভাবক সমাবেশ...

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট উপলক্ষে মেহেরপুরে...

মুজিবনগরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও মতবিনিময় করেন...