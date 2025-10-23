আজ ২৩ অক্টোবর রোভার দিবস

মেহেরপুর নিউজঃ
১৯৯৭ সালের আজকের এই দিনে ভয়াবহ এক সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুরের ৫ কৃতি রোভার সদস্য মৃত্যুবরণ করেন।
১৯৯৭ সালের ২২ অক্টোবর রাতে মেহেরপুর সরকারি কলেজ থেকে ৩৫ জনের রোভারের একটি দল সিলেটের লাক্কাতুরা চা বাগানে ৭ম এশিয়া প্যাসিফিক ও নবম রোভার মুটে অংশগ্রহণ করার লক্ষ্যে রওনা দেন। ২৩ অক্টোবর রোভার সদস্যদের বহন করা বাসটি সাভারের ধামরাই এলাকায় পৌঁছালে সেখানে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় কৃতি রোভার জাভেদ ওসমান, মাসুম, মনিরুল মাহফুজ এবং আমিনুল ইসলামের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়।
পরের বছর থেকে দিবসটি রোভার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। এদিকে কৃতি ৫ রোভারের ২৮ তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা রোভার এর পক্ষ থেকে দিবসটি পালন করা হবে।