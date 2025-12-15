আনসার সদস্যের ছেলের বরিশাল মেডিকেলে চান্স পাওয়ায় ফুলেল শুভেচ্ছা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনে কর্মরত আনসার সদস্য রফিকুল ইসলামের ছেলে বরিশাল মেডিকেল কলেজে সুযোগ পাওয়ায় তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে।
সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম আনসার সদস্য রফিকুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান এবং এই সাফল্যের জন্য তাকে অভিনন্দন জানান।
রফিকুল ইসলাম কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলার নিশ্চিন্তপুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর ছেলে মিনহাজুল আবেদিন রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিলেন এবং এবছর বরিশাল মেডিকেল কলেজে ভর্তির সুযোগ পান।
এ সময় উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম বলেন, নানা প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সন্তানদের লেখাপড়ায় অবিচল থাকার ফলেই এই সাফল্য এসেছে। তিনি রফিকুল ইসলামের ধৈর্য ও সংগ্রামের প্রশংসা করেন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করেন।