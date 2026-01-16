শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা আন্তঃকলেজ কেরামে চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্তঃকলেজ কেরামে চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৬, ২০২৬ ৭:৫৫ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে কেরাম প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় কেরাম বালক একক বিভাগে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। কেরাম বালিকা একক বিভাগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ বিভাগে ফাইনালে তারা মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে।

এছাড়া কেরাম বালক দ্বৈত বিভাগে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে। কেরাম বালিকা দ্বৈত বিভাগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বিভাগে ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।




