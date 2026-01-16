আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেট ইভেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
শুক্রবার সকালে সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৩৯ রানে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মেহেরপুর সরকারি কলেজ নির্ধারিত ওভারে ১৩৯ রান সংগ্রহ করে।
জবাবে খেলতে নেমে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ মেহেরপুর সরকারি কলেজের বোলারদের চাপে ১০০ রানে অলআউট হয়ে যায়। ফলে ৩৯ রানের জয় নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে মেহেরপুর সরকারি কলেজ।
খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।