বুধবার, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপে ফাইনালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপে ফাইনালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ জেলা পর্যায়ে ফাইনালে উঠেছে।

বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৩-০ গোলে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধে মেহেরপুর সরকারি কলেজ কিছু গোল মিসের সম্মুখীন হলেও দ্বিতীয়ার্ধে দলটি ফের গতিতে ফিরে আসে। শেষ ১০ মিনিটে তিনটি গোল আদায় করে তারা।

গোল করার দিকে নজর দিলে, খেলায় ১৮ মিনিটে সাফায়েত, ২২ মিনিটে সাগর এবং ২৮ মিনিটে মুগ্ধ গোল করেন। এই জয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ফাইনালে পৌঁছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ফাইনালে আমঝুপি-রাজনগর-বারাদি (এআরবি) কলেজের মুখোমুখি হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে পানিতে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু, জেলা...

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবক বিদ্যুৎ হোসেনের মৃত্যু

সাহারবাটী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

গ্রাম পুলিশে নারী সদস্যদের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ নিয়ে...

২৪ দিনের ব্যবধানে রাজনগরে আবারও পানিতে ডুবে শিশুর...

আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠল এআরবি কলেজ