আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপে ফাইনালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ জেলা পর্যায়ে ফাইনালে উঠেছে।
বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৩-০ গোলে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধে মেহেরপুর সরকারি কলেজ কিছু গোল মিসের সম্মুখীন হলেও দ্বিতীয়ার্ধে দলটি ফের গতিতে ফিরে আসে। শেষ ১০ মিনিটে তিনটি গোল আদায় করে তারা।
গোল করার দিকে নজর দিলে, খেলায় ১৮ মিনিটে সাফায়েত, ২২ মিনিটে সাগর এবং ২৮ মিনিটে মুগ্ধ গোল করেন। এই জয়ে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ফাইনালে পৌঁছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ফাইনালে আমঝুপি-রাজনগর-বারাদি (এআরবি) কলেজের মুখোমুখি হবে।