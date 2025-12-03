আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠল এআরবি কলেজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-রাজনগর-বারাদি (এআরবি) কলেজ।
বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল ম্যাচে টাইব্রেকারে ৩–১ গোলে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজকে পরাজিত করে এআরবি কলেজ। নির্ধারিত ৬০ মিনিটের খেলায় কোনো দল গোল করতে না পারায় ম্যাচের সিদ্ধান্ত টাইব্রেকারে গড়ায়।
টাইব্রেকারে এআরবি কলেজের নাঈম, সোহান ও হিমেল একটি করে গোল করেন। দলের সিজানের নেওয়া শট কুতুবপুরের গোলরক্ষক হামিম প্রতিহত করেন।
অন্যদিকে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষে মমিন একটি গোল করতে সক্ষম হলেও দলের হামিম ও শিশিরের শট এআরবি কলেজের গোলরক্ষক শুভ দারুণভাবে আটকে দেন। রুবেলের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসায় দলটি টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয়।