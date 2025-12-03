বুধবার, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠল এআরবি কলেজ
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে উঠল এআরবি কলেজ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের আয়োজনে জেলা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি-রাজনগর-বারাদি (এআরবি) কলেজ।

বুধবার দুপুরে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল ম্যাচে টাইব্রেকারে ৩–১ গোলে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজকে পরাজিত করে এআরবি কলেজ। নির্ধারিত ৬০ মিনিটের খেলায় কোনো দল গোল করতে না পারায় ম্যাচের সিদ্ধান্ত টাইব্রেকারে গড়ায়।

টাইব্রেকারে এআরবি কলেজের নাঈম, সোহান ও হিমেল একটি করে গোল করেন। দলের সিজানের নেওয়া শট কুতুবপুরের গোলরক্ষক হামিম প্রতিহত করেন।

অন্যদিকে কুতুবপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজের পক্ষে মমিন একটি গোল করতে সক্ষম হলেও দলের হামিম ও শিশিরের শট এআরবি কলেজের গোলরক্ষক শুভ দারুণভাবে আটকে দেন। রুবেলের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসায় দলটি টাইব্রেকারে হেরে বিদায় নেয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে পানিতে ডুবে ৩ বছরের শিশুর মৃত্যু, জেলা...

সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবক বিদ্যুৎ হোসেনের মৃত্যু

সাহারবাটী ইউনিয়ন বিএনপির উদ্যােগে খালেদা-জিয়ার রােগ মুক্তি কামনা

আন্তঃকলেজ গোল্ডকাপে ফাইনালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ

গ্রাম পুলিশে নারী সদস্যদের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণ নিয়ে...

২৪ দিনের ব্যবধানে রাজনগরে আবারও পানিতে ডুবে শিশুর...