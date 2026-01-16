আন্তঃকলেজ দাবায় চ্যাম্পিয়ন এ আর বি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় দাবা বালক একক বিভাগে এ আর বি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। দাবা বালিকা একক বিভাগে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ বিভাগে ফাইনালে তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে।
এছাড়া দাবা বালক দ্বৈত বিভাগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে। দাবা দ্বৈত বালিকা বিভাগেও মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বিভাগে ফাইনাল খেলায় তারা গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।
খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা