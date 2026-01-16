শুক্রবার, ১৬ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২রা মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত আন্তঃকলেজ দাবায় চ্যাম্পিয়ন এ আর বি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্তঃকলেজ দাবায় চ্যাম্পিয়ন এ আর বি কলেজ, সরকারি মহিলা কলেজ ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১৬, ২০২৬ ৭:৪৩ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে দাবা প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় দাবা বালক একক বিভাগে এ আর বি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। দাবা বালিকা একক বিভাগে মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ বিভাগে ফাইনালে তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে।

এছাড়া দাবা বালক দ্বৈত বিভাগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে। দাবা দ্বৈত বালিকা বিভাগেও মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। এ বিভাগে ফাইনাল খেলায় তারা গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মরহুম মোখলেছুর রহমান মুকুল স্মৃতি ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ ফুটবলে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ ভলিবলে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

আন্তঃকলেজ কেরামে চ্যাম্পিয়ন মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ও...

কোলা ইলেভেন স্টারের উদ্যোগে কোলা প্রিমিয়ার লীগ ২০২৬...