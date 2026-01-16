আন্তঃকলেজ ফুটবলে টাইব্রেকারে চ্যাম্পিয়ন মেহেরপুর সরকারি কলেজ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ফুটবল ইভেন্টে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
শুক্রবার সকালে সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ টাইব্রেকারে ৫–২ গোলে মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। নির্ধারিত সময়ে দু’দলের কেউই গোল করতে না পারায় খেলাটি গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। ফলে ম্যাচের ফল নির্ধারণে টাইব্রেকারের আশ্রয় নেওয়া হয়।
টাইব্রেকারে মেহেরপুর সরকারি কলেজ ৫–২ গোলে জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।