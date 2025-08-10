রবিবার, ১০ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৬শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা বি দলও ফাইনালে
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা বি দলও ফাইনালে

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১০, ২০২৫ ৯:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলার বি দলও ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় সদর উপজেলা বি দল টাইব্রেকারে গাংনী উপজেলা একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলায় উভয় দল একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হয়, ফলে ম্যাচটি গড়ায় টাইব্রেকারে।

স্পটকিকে সদর উপজেলা বি দলের পক্ষে তুহিন, বকুল ও শাহিন একটি করে গোল করেন। বায়েজিদের শট গাংনীর গোলরক্ষক টিপু রুখে দেন। অন্যদিকে গাংনীর পক্ষে আরাফাত একটি গোল করলেও রুমি, হামিম ও বাবুর শট বার ছুঁয়ে বাইরে চলে যায়।

এর ফলে মেহেরপুর সদর উপজেলা এ দলের পাশাপাশি বি দলও ফাইনালে উঠেছে। সোমবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে সদর উপজেলা এ ও বি দল।

এদিনের দ্বিতীয় খেলার আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আলামিন ইসলাম বকুল, তামিম হোসেন, আসাদুর রহমান লিটন, সাইদুর রহমান জিকো প্রমুখ।

 


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুর তহবাজার ব্যবসায়ী সমিতির ত্রি-বার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

মেহেরপুরে পল্লী বিদ্যুতের পোল চাপা পড়ে শ্রমিকের মৃত্য

গাংনীতে র‍্যাবের অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার

তেরাইল দুরন্ত ক্লাবের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

মেহেরপুরে আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা