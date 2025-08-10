আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা বি দলও ফাইনালে

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আন্তঃকলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলার বি দলও ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।
রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় সদর উপজেলা বি দল টাইব্রেকারে গাংনী উপজেলা একাদশকে ৩-১ গোলে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ের খেলায় উভয় দল একাধিক গোলের সুযোগ পেলেও গোল করতে ব্যর্থ হয়, ফলে ম্যাচটি গড়ায় টাইব্রেকারে।
স্পটকিকে সদর উপজেলা বি দলের পক্ষে তুহিন, বকুল ও শাহিন একটি করে গোল করেন। বায়েজিদের শট গাংনীর গোলরক্ষক টিপু রুখে দেন। অন্যদিকে গাংনীর পক্ষে আরাফাত একটি গোল করলেও রুমি, হামিম ও বাবুর শট বার ছুঁয়ে বাইরে চলে যায়।
এর ফলে মেহেরপুর সদর উপজেলা এ দলের পাশাপাশি বি দলও ফাইনালে উঠেছে। সোমবার ফাইনালে মুখোমুখি হবে সদর উপজেলা এ ও বি দল।
এদিনের দ্বিতীয় খেলার আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) তাজওয়ার আকরাম সাখাপি ইবনে সাজ্জাদ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির, জেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আলামিন ইসলাম বকুল, তামিম হোসেন, আসাদুর রহমান লিটন, সাইদুর রহমান জিকো প্রমুখ।