আন্তঃকলেজ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন পৌর ডিগ্রি, সরকারি কলেজ ও গাংনী ডিগ্রি কলেজ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সরকারি কলেজের উদ্যোগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার অংশ হিসেবে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার সরকারি কলেজের ব্যাডমিন্টন কোর্টে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় ব্যাডমিন্টন বালক একক বিভাগে মেহেরপুর পৌর ডিগ্রি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনালে তারা মেহেরপুর এ আর বি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।
ব্যাডমিন্টন বালিকা একক বিভাগে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এ বিভাগে ফাইনালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজকে পরাজিত করে।
এছাড়া ব্যাডমিন্টন বালক দ্বৈত বিভাগে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজ চ্যাম্পিয়ন হয়। ফাইনাল খেলায় তারা মেহেরপুর সরকারি কলেজকে পরাজিত করে শিরোপা নিশ্চিত করে।
খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।