আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলা এ দল চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে জুলাই গনঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে আন্তঃ কলেজ ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সদর উপজেলার এ দল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে।
সোমবার বিকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সদর উপজেলা এ দল সদর উপজেলা বি দলকে ২-১ গোলে পরাজিত করে। খেলা শুরুর দুই মিনিটের মাথায় এ দলের পক্ষে সাদ্দাম গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। দ্বিতীয়ার্ধের ১৮ মিনিটের সময় এ দলের মাহাফুজ গোল করে খেলার সমতা ফেরান। ২৩ মিনিটের সময় মাসুম পেনাল্টি সাহায্যে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। এ দলের শামীম বল নিয়ে ডি-বক্সের মধ্যে প্রবেশ করার সময় বিপক্ষ দলের একজন খেলোয়ার তাকে মারাত্মক ফাউল করলে রেফারি সোহেল সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টি নির্দেশ দেন।
মাসুম পেনাল্টি থেকে গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।এর আগে জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা শিক্ষা অফিসার হযরত আলী,জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক বীর মুক্তিযোদ্ধা শামসুল আলম সোনা বক্তব্য রাখেন। পরে অতিথিবৃন্দ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।