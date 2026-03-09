সোমবার, ৯ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে পুনাকের আলোচনা সভা

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৯, ২০২৬ ৭:১৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০২৬ উদযাপন উপলক্ষে পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক), মেহেরপুরের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেডে এ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পুলিশ নারী কল্যাণ সমিতি (পুনাক), মেহেরপুরের সভানেত্রী টুম্পা সরকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

এ বছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল— “আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার: সুরক্ষিত হোক নারী ও কন্যার অধিকার।” আলোচনা সভায় নারী অধিকার, নিরাপত্তা, সমতা এবং সমাজে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

বক্তারা বলেন, নারী ও কন্যা শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ, বৈষম্যহীন ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে সবাইকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। একই সঙ্গে নিজ নিজ অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য নারীদের প্রতি আহ্বান জানান তারা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসানসহ পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা।




