সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসে মেহেরপুরে র‌্যালি

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ১০:৫১ পূর্বাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের নেতৃত্বে এ র‌্যালি বের করা হয়।

র‌্যালিটি জেলা প্রশাসন চত্বর থেকে শুরু হয়ে আশপাশের এলাকা প্রদক্ষিণ করে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক সুরাজুজ্জামান, সরকারি কলেজে প্রভাষক আশরাফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষক অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তরিকুল ইসলাম, মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক সেকেন্দার আলীসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা র‍্যালি অংশগ্রহণ করেন।



