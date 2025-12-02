মঙ্গলবার, ২রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১০ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে গাংনী পাইলট, বিএম কলেজ ও সরকারি কলেজ
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে গাংনী পাইলট, বিএম কলেজ ও সরকারি কলেজ

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২, ২০২৫ ৬:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের যৌথ দল এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ সেমিফাইনালে উঠেছে।

মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম খেলায় গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের দল গাংনী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটে হৃদয় একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন।

দিনের দ্বিতীয় খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ১-০ গোলে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটে সাব্বির ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরের তিন থানায় নতুন ওসি নিয়োগ

মেহেরপুরে পরানপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রির দায়ে ব্যবসায়ীকে ১০ হাজার...

মেহেরপুরে আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

গাংনীতে বিএনপির উদ্যােগে খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় দোয়া...

গাংনীতে ট্রাক্টরের চাপায় শিশুর মৃত্যু