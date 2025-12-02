আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে গাংনী পাইলট, বিএম কলেজ ও সরকারি কলেজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা ক্রীড়া অফিসের উদ্যোগে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত জেলা পর্যায়ের আন্ত কলেজ গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের যৌথ দল এবং মেহেরপুর সরকারি কলেজ সেমিফাইনালে উঠেছে।
মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম খেলায় গাংনী পাইলট মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিএম কলেজের দল গাংনী সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজকে ১-০ গোলে পরাজিত করে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটে হৃদয় একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন।
দিনের দ্বিতীয় খেলায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ ১-০ গোলে গাংনী সরকারি ডিগ্রি কলেজকে পরাজিত করে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫ মিনিটে সাব্বির ম্যাচের একমাত্র গোলটি করেন।