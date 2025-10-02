আমঝুপিতে অসহায় হিন্দু পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে হিন্দু সম্প্রদায়ের অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করেছেন জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর সদর উপজেলার সাধারণ সম্পাদক ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম।
বৃহস্পতিবার সকালে আমঝুপি ইউনিয়নের শতাধিক দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারের হাতে চাল, ডাল, আটা, তেল ও আলুসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী তুলে দেন তিনি।
খাদ্যসামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আমঝুপি ইউনিয়ন আমির মহসিন আলী, আমঝুপি রাধা মাধব মন্দিরের শারদীয় পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি নারায়ণ হালদার, সাধারণ সম্পাদক চন্দন কুমার বিশ্বাস, মঙ্গল কুমার বিশ্বাস, চাঁদবীল পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি শ্রী জয়দেব হালদার প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার বলেন, “মানুষ মানুষের জন্য। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমার দায়িত্ব। আমি সবসময় অসহায় মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতে চাই।”