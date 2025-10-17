আমঝুপিতে আন্তঃআমঝুপি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন নীল কুঠিপাড়া একাদশ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিবাড়ি এলাকার যুব সমাজের উদ্যোগে আয়োজিত আন্তঃআমঝুপি ফুটবল টুর্নামেন্টে নীল কুঠিপাড়া একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।
শুক্রবার বিকেলে আমঝুপি কুঠিবাড়ি মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় নীল কুঠিপাড়া একাদশ টাইব্রেকারে আমঝুপি ঈদগাপাড়া একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ১–১ গোলে অমিমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারে গড়ায়।
টাইব্রেকারে নীল কুঠিপাড়ির পক্ষে শিমুল ও সানজিদ একটি করে গোল করেন, অপরদিকে ঈদগাপাড়ার পক্ষে লিখন একটি গোল করেন। খেলায় শিমুল ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ এবং আকাশ ‘ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট’ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সাবেক সম্পাদক সাইদুর রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন নাজিম উদ্দিন, আসাদুল ইসলাম লিটন, আসাদুল ইসলাম কানাইসহ স্থানীয় ক্রীড়া সংগঠক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।