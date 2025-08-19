আমঝুপিতে গোল্ডকাপ ফুটবলে চাঁদবিল ও খোকসার জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চাঁদবিল একাদশ ও খোকসা একাদশ নিজ নিজ খেলায় জয় পেয়েছে।
মঙ্গলবার দিনের প্রথম খেলায় চাঁদবিল একাদশ ২-০ গোলে রঘুনাথপুর একাদশকে পরাজিত করে। দলের হয়ে গোল দুটি করেন সজীব (দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে) এবং মহাব্বত (১৯তম মিনিটে)।
একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় খেলায় খোকসা একাদশ ১-০ গোলে ময়ামারি একাদশকে হারায়। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে মুন্নার একমাত্র গোলেই আসে জয়। খেলার ১৩ মিনিটে খোকসার সবুজ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেও ১০ জনের দল নিয়ে শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখে খোকসা একাদশ।