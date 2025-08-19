মঙ্গলবার, ১৯শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আমঝুপিতে গোল্ডকাপ ফুটবলে চাঁদবিল ও খোকসার জয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপিতে গোল্ডকাপ ফুটবলে চাঁদবিল ও খোকসার জয়

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৯, ২০২৫ ৮:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চাঁদবিল একাদশ ও খোকসা একাদশ নিজ নিজ খেলায় জয় পেয়েছে।

মঙ্গলবার দিনের প্রথম খেলায় চাঁদবিল একাদশ ২-০ গোলে রঘুনাথপুর একাদশকে পরাজিত করে। দলের হয়ে গোল দুটি করেন সজীব (দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম মিনিটে) এবং মহাব্বত (১৯তম মিনিটে)।

একই মাঠে অনুষ্ঠিত দিনের দ্বিতীয় খেলায় খোকসা একাদশ ১-০ গোলে ময়ামারি একাদশকে হারায়। দ্বিতীয়ার্ধের দ্বিতীয় মিনিটে মুন্নার একমাত্র গোলেই আসে জয়। খেলার ১৩ মিনিটে খোকসার সবুজ লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়লেও ১০ জনের দল নিয়ে শেষ পর্যন্ত জয় ধরে রাখে খোকসা একাদশ।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ৩৯ বাংলাদেশীকে হস্তান্তর

মেহেরপুরে মিনি ফুটবলে জিসান স্মৃতি ক্লাবের জয়

মেহেরপুরে জাতীয় দাবা চ্যাম্পিয়নশিপের বাছাই পর্বে শাহাবুদ্দিন চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খান

আমঝুপিতে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের অভিযান