আমঝুপিতে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে উপজেলার চাঁদবিল মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খাইরুল ইসলাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, চাঁদবিল শেরে বাংলা ক্লাবের সভাপতি মুন্সি আবু সালেহ মো. খোকন, ইউপি সদস্য তৌফিকুর রহমান, পিন্টু প্রমুখ।
টুর্নামেন্টে মোট ৮টি দল অংশ নিচ্ছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিতি হন।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা সিনিয়র মৎস কর্মকর্তা মীর জাকির হোসেন, আমঝুপি ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা মৌসুমী খাতুন, হিসাব সহকারী সজীব, ইউপি সদস্য আব্দুল মজিদ, আরিফ হোসেন, মকবুল হোসেন, আব্দুল্লাহ, হাফিজুর রহমান, সালমা খাতুন, মেরিনা সুলতানা এবং জেলা ফুটবল কোচ আব্দুল মালেক।