আমঝুপিতে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্ট্যান্ডটির উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আহসান হাবীব সোনা।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান, গাংনী উপশাখার সভাপতি মনি, সহ-সাধারণ সম্পাদক এরশাদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সবুজ, কল্যাণ সম্পাদক রেজাউল করিম, প্রচার সম্পাদক সেন্টু, শ্রমিক নেতা রাসেল, শরিফুল, কামাল, পলাশ ও রনি প্রমুখ।