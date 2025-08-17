রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপিতে নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৭, ২০২৫ ৮:২১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

২০১৫ সালের নীতিমালা বাতিল এবং ২০১৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে আমঝুপিতে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে শ্রমিকরা। রবিবার দুপুরে আমঝুপি সবজি বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।

বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন আমঝুপি সবজি বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আলিউল ইসলাম ও সেক্রেটারি জহুরুল ইসলাম। এছাড়াও আমঝুপি ডাল ও তৈল উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আফছারুল ইসলাম ও সেক্রেটারি দুখু মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

খামার কেন্দ্র প্রদক্ষিণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ সময় চিৎলা ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর সাত্তার, সেক্রেটারি মহিউদ্দিন এবং সহ-সভাপতি ওমর ফারুকসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।


