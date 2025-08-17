আমঝুপিতে নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে শ্রমিকদের বিক্ষোভ

মেহেরপুর নিউজ:
২০১৫ সালের নীতিমালা বাতিল এবং ২০১৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে আমঝুপিতে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে শ্রমিকরা। রবিবার দুপুরে আমঝুপি সবজি বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন আমঝুপি সবজি বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আলিউল ইসলাম ও সেক্রেটারি জহুরুল ইসলাম। এছাড়াও আমঝুপি ডাল ও তৈল উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আফছারুল ইসলাম ও সেক্রেটারি দুখু মিয়া উপস্থিত ছিলেন।
খামার কেন্দ্র প্রদক্ষিণ শেষে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। এ সময় চিৎলা ফার্ম শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুর সাত্তার, সেক্রেটারি মহিউদ্দিন এবং সহ-সভাপতি ওমর ফারুকসহ শ্রমিক নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।