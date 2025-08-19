মঙ্গলবার, ১৯শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত আমঝুপিতে প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা, আহত ২ যুবক
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপিতে প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা, আহত ২ যুবক

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ১৯, ২০২৫ ১২:১২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ফেরদৌস আহমেদ (১৮) ও ওহি (১৯) নামের দুই যুবক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহত ফেরদৌস আহমেদ চুয়াডাঙ্গা সিনেমা হলপাড়ার হাফিজউদ্দিনের ছেলে। অপর আহত ওহি চুয়াডাঙ্গার পলাশপাড়ার বাসিন্দা। তার পিতার নাম জানা যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুটি প্রাইভেটকার বেপরোয়া গতিতে চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিল। তারা রেস খেলছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় একটি প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো-খ-১২-৮৯-৭৯) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমঝুপি বাজারে মার্সেল শোরুমের পাশে ধুলু মিয়ার চায়ের দোকানে ধাক্কা মারে। এতে চায়ের দোকানটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এবং গাড়িটি গিয়ে একটি পাকুড় গাছে ধাক্কা খায়।

দুর্ঘটনার ফলে প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। তবে রেসে অংশগ্রহণকারী অপর প্রাইভেটকার চালক আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান বলে জানা


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণে টাস্কফোর্স সভা

মেহেরপুরে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের টাস্কফোর্স সভা

মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টে ইলেভেন ওয়রিয়ারের জয়

গাংনীর বাঁশবাড়িয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে সেমিফাইনালে হরিরামপুর সীমান্ত ক্লাব

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ