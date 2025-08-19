আমঝুপিতে প্রাইভেটকার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা, আহত ২ যুবক

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপিতে সড়ক দুর্ঘটনায় ফেরদৌস আহমেদ (১৮) ও ওহি (১৯) নামের দুই যুবক আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার মধ্যরাতে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত ফেরদৌস আহমেদ চুয়াডাঙ্গা সিনেমা হলপাড়ার হাফিজউদ্দিনের ছেলে। অপর আহত ওহি চুয়াডাঙ্গার পলাশপাড়ার বাসিন্দা। তার পিতার নাম জানা যায়নি।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দুটি প্রাইভেটকার বেপরোয়া গতিতে চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুরের দিকে আসছিল। তারা রেস খেলছিল বলে ধারণা করা হচ্ছে। এ সময় একটি প্রাইভেটকার (ঢাকা মেট্রো-খ-১২-৮৯-৭৯) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আমঝুপি বাজারে মার্সেল শোরুমের পাশে ধুলু মিয়ার চায়ের দোকানে ধাক্কা মারে। এতে চায়ের দোকানটি ভেঙে গুঁড়িয়ে যায় এবং গাড়িটি গিয়ে একটি পাকুড় গাছে ধাক্কা খায়।
দুর্ঘটনার ফলে প্রাইভেটকারটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। তবে রেসে অংশগ্রহণকারী অপর প্রাইভেটকার চালক আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করান বলে জানা