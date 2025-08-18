আমঝুপিতে বিএডিসি ফার্ম শ্রমিকদের অনশন-ধর্মঘট

মেহেরপুন নিউজ:
২০১৫ সালের নীতিমালা বাতিল ও ২০১৭ সালের নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিতে মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি বিএডিসি ফার্মের শ্রমিকরা অনশন ও ধর্মঘট করেছে। সোমবার সকালে আমঝুপি সবজি বীজ ও বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
অনশন ও ধর্মঘট চলাকালে আমঝুপি সবজি বীজ উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আলিউল ইসলাম ও সেক্রেটারি জহুরুল ইসলাম বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও আমঝুপি ডাল ও তেল উৎপাদন খামার শ্রমিক সমিতির সভাপতি আফছারুল ইসলাম ও সেক্রেটারি দুখু মিয়া বক্তব্য দেন।
সভায় আরও বক্তব্য রাখেন শ্রমিক নেতা দুলাল, আনিছুর, ইব্রাহিম, জাব্বারুল, সাইদুল, পিয়াস ও শাহাজাহান প্রমুখ।