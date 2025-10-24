শুক্রবার, ২৪শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১লা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপিতে মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৪, ২০২৫ ৯:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি কুঠিবাড়ি মাঠে মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে।
শুক্রবার রাতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক।

টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক নাজিমুদ্দীনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রাক্তন ক্রিকেটার আব্দুস সালাম, রুহুল আমিন জোয়ারদার, আসাদুজ্জামান লিটন, মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তামিম হোসেন ও ফারাহ হোসেন লিটন প্রমুখ।

পরে অতিথিবৃন্দ খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
জানা গেছে, এবারের মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুরের বিভিন্ন এলাকার ২৪টি দল অংশগ্রহণ করছে।



