আমঝুপিতে মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টের ট্রফি উন্মোচন ও লটারি অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ মরহুম মাসুদুল হাসানের স্মরণে আয়োজিত ‘মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর ট্রফি উন্মোচন ও লটারি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার সন্ধ্যায় আমঝুপি কুঠিবাড়ি মাঠে বর্ণাঢ্য আয়োজনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাজিমুদ্দিন।
অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সাইদুর রহমান, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য আসাদুর রহমান লিটন, মোখলেছুর রহমান, আসাদুল ইসলাম কানাই, আব্দুল মালেক, ফারহা হোসেন লিটন ও সোহেল রানা প্রমুখ।
পরবর্তীতে অংশগ্রহণকারী দলগুলোর মধ্যে লটারি অনুষ্ঠিত হয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের ট্রফির মোড়ক উন্মোচন করা হয়।