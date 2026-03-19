আমঝুপিতে শিশু কিশোর সংগঠনের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ

শুক্রবার, ২০শে মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই চৈত্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
Meherpur News
মার্চ ১৯, ২০২৬ ৯:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি শিশু কিশোর সংগঠনের উদ্যোগে ঈদ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে সংগঠনের সদস্যরা আমঝুপি ও আশেপাশের গ্রামের ৮০টি অসহায় ও দরিদ্র পরিবারের বাড়ি বাড়ি গিয়ে এসব সামগ্রী পৌঁছে দেন।

বিতরণকৃত সামগ্রীর মধ্যে ছিল মুরগি, সেমাই, সুজি, চাল, সয়াবিন তেল, চিনি সহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য।

এর আগে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সংগঠনের সভাপতি মুস্তাক হোসেন মিলন। এ সময় উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সংগঠক আসাদুর রহমান লিটনসহ সংগঠনের অন্যান্য




সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মেসডার উদ্যোগে ইফতার মাহফিল ও দোয়া অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর এসএসসি ১৯৯৯ ব্যাচের ইফতার মাহফিল ও দোয়া...

মুজিবনগরে এতিম ও দুস্থদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরে দুস্থদের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

মেহেরপুরে মূল্য তালিকা না থাকায় ৭ মাংস বিক্রেতাকে...

মেহেরপুরে “মাহে রমজানের ডাক” আলোচনা অনুষ্ঠিত