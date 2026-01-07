বুধবার, ৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
আমঝুপিতে হাসিমুখ সংগঠনের উদ্যোগে অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ৮:০৮ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে অসহায় ও দুস্থ মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে হাসিমুখ সংগঠন।বুধবার সন্ধ্যায় সংগঠনের অফিস প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। হাসিমুখ সংগঠনের সভাপতি ইকবাল আহমেদ রাজের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা শফিকুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নুরুল হুদা, মোহা: তহিদুল ইসলাম ও ইনামুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আশিক, সাংগঠনিক সম্পাদক আরিফ খান, দপ্তর সম্পাদক আব্দুল জব্বার, চিকিৎসা বিষয়ক সম্পাদক হাসমত উল্লাহ এবং সদস্য হাসিবুল, মামুন, রাফি, আকির, পলাশ, জাহিদ, সোহান প্রমুখ। পরে ৮০ জন অসহায় মানুষের হাতে শীতবস্ত্র হিসেবে কম্বল তুলে দেওয়া হয়।




