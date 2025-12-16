আমঝুপি ইউনিয়নে যথাযথ মর্যাদায় ৫৪তম মহান বিজয় দিবস উদযাপন

শহিদুল ইসলাম, আমঝুপি:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়নে যথাযথ মর্যাদা ও উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ৫৪তম মহান বিজয় দিবস পালিত হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পৃথক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।
সকাল ৭টায় আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামানসহ বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ। সকাল ৯টায় বিদ্যালয় থেকে একটি বিজয় র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি আমঝুপি ইউনিয়নের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।
র্যালি শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রধান শিক্ষক রুহুল আমিন ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হাফিজুর জামান মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নতুন প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমান, মাহাবুব হাসান, বসির আহমেদ, রাফিউল ইসলাম, রকিবুল ইসলাম, ফারাহ হোসেন, লিটন তুষার আহমেদ, গাজিউর রহমান, রকিবুল ইসলাম রিপন, ইব্রাহিম খলিল, নারগিস চৌধুরী, শাহানাজ খাতুন, রুবেল আহমেদ এবং কম্পিউটার শিক্ষক হাবিব স্যারসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীরা।
এছাড়া সকাল ৭টায় আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক আহমদ আলী। এ সময় সহকারী শিক্ষক ফয়জুল কবির উপস্থিত ছিলেন।
অন্যদিকে আমঝুপি মডেল হাফিজিয়া মাদ্রাসায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রধান শিক্ষক শহিদুল ইসলাম সুমন। এ সময় মাদ্রাসার সেক্রেটারি ফারুক হোসেন ও সভাপতি তানসিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।
বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আমঝুপি ইউনিয়নে মহান বিজয় দিবসের তাৎপর্য যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়।