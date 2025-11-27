বৃহস্পতিবার, ২৭শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত আমঝুপি নীলকুঠির উন্নয়নে মেহেরপুরে আলোচনা সভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপি নীলকুঠির উন্নয়নে মেহেরপুরে আলোচনা সভা

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ২৭, ২০২৫ ৬:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী আমঝুপি নীলকুঠির উন্নয়ন ও সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে নীলকুঠি প্রাঙ্গণে এই সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সরকারি সহকারী মনির হায়দার।

আলোচনা সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের খুলনা আঞ্চলিক পরিচালক লাভলী ইয়াসমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান সাইফুল ইসলামসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুধীজন।

এছাড়া জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক জাব্বারুল ইসলাম প্রমুখও আলোচনা সভায় অংশ নেন।

সভায় নীলকুঠিকে পর্যটনবান্ধব স্থানে রূপান্তর, ঐতিহাসিক স্থাপনা সংরক্ষণ এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন মতামত ও প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে সরকারি রাস্তা দখল ও সাংবাদিকের মোবাইল ছিনতহানির...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে পুলিশ সুপার কাপ আন্তঃ ইউনিট ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট...

গাংনীতে মনােনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে মিছিলে এসে কর্মী অসুস্থ

মেহেরপুরে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন দাবিতে মেহেরপুর পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে...