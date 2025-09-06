আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ঈদে মিলাদুন্নবী পালিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে যথাযথ মর্যাদায় ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের সভাপতি মো. হাসিবুর জামান স্বপন। প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মো. হাফিজুজ্জামান। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সহকারী শিক্ষকবৃন্দ—মো. আবুল হাসান, মো. ফারাহ হোসেন লিটন, মো. হাবিবুর রহমান, মো. রফিউক ইসলাম, মো. বসির আহাম্মেদ, মো. রবিউল ইসলাম, সহকারী শিক্ষিকা সাহিদা বানু, শাহানাজ খাতুন ও নার্গিস চৌধুরী।
আলোচনা সভায় মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবন ও কর্ম তুলে ধরা হয় এবং শিক্ষার্থীদের তাঁর আদর্শ অনুসরণের আহ্বান জানানো হয়। শেষে বিশ্ব মুসলিম উম্মাহর শান্তি, সমৃদ্ধি ও দেশের কল্যাণ কামনায় বিশেষ দোয়া পরিচালনা করা হয়।