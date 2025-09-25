বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫ ১২:০৩ অপরাহ্ণ

 শহিদুল ইসলাম, আমঝুপি:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের উদ্যোগে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) সকালে বিদ্যালয় মিলনায়তনে এ সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি হাসিবুজ্জামান স্বপন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক মোঃ রুহুল আমিন। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রধান শিক্ষক মোঃ হাফিজুজ্জামান, সহকারী শিক্ষক মোঃ আবুল হাসান, মোঃ বসির আহাম্মেদ, মোঃ রফিউল ইসলাম, মোঃ হাবিবুর রহমান, মোঃ রাকিবুল ইসলাম, মোঃ গাজিউল ইসলাম, মোঃ রিপন, মোঃ ইব্রাহিম খলিল এবং সহকারী শিক্ষিকা মোসাঃ নার্গিস চৌধুরী, মোসাঃ সাহিদা বানু ও মোসাঃ শাহানাজ খাতুন।

সভাপতির বক্তব্যে হাসিবুজ্জামান স্বপন বলেন, আগামী ২০২৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ভাল ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুনাম বৃদ্ধি করতে হবে। শিক্ষার্থীদের মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠার পাশাপাশি দেশের মুখ উজ্জ্বল করার আহ্বান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন সহকারী শিক্ষক বি.এসসি হাবিবুর রহমান।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

পিরোজপুরে ভিডব্লিউবি উপকারভোগী নারীদের মাঝে চাল বিতরণ

মেহেরপুরে টাইফয়েড ভ্যাকসিন নিয়ে দিনব্যাপী ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা

আমঝুপিতে শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ

পিরোজপুরে কমিউনিটি ক্লিনিকে ফ্যান, চেয়ার ও ওষুধ বিতরণ

৫ দিন পর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট শ্রমিক তারিকের মৃত্যু

মুজিবনগরে জেলা প্রশাসকের সাথে সুধী সমাবেশে মতবিনিময়