বুধবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ে ইউএনও খায়রুল ইসলামের পরিদর্শন

নভেম্বর ১৯, ২০২৫ ৬:৪৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মোঃ খায়রুল ইসলাম আমঝুপি সরকারি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। বুধবার সকালে তিনি বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে ইউএনও লেখাপড়ার মান উন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নিয়মিত খেলাধুলা, সাঁতার প্রশিক্ষণ এবং পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশনা দেন। পাশাপাশি মা সমাবেশসহ শিক্ষাগত উন্নয়ন কার্যক্রম জোরদারের পরামর্শ দেন।

এসময় বিদ্যালয়ের বালিকা ফুটবল দলকে একটি ফুটবল উপহার দেন তিনি।

এর আগে ইউএনও মোঃ খায়রুল ইসলাম বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পৌঁছালে প্রধান শিক্ষক সুলতানা পারভীন তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান।




