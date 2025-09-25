আমদহে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে বৃহস্পতিবার বিকেলে ৬ নম্বর ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড জয়লাভ করেছে।
দিনের প্রথম খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৬-৫ গোলে ২ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। টাইব্রেকারে বিজয়ী দলের পক্ষে বায়েজিদ, সজীব, নাহিদ, রকি, সাইফুল ও শিমুল গোল করেন। পরাজিত দলের পক্ষে শামীম, মাহফুজ, হিমেল, রকি ও বাপ্পি গোল করেন। তবে ২ নম্বর ওয়ার্ডের গোলরক্ষক মাসুম সজীবের একটি শট প্রতিহত করতে সক্ষম হন।
দিনের দ্বিতীয় খেলায়ও টাইব্রেকারের প্রয়োজন হয়। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ১-১ গোলে সমতা থাকায় টাইব্রেকারে ৬ নম্বর ওয়ার্ড ৪-৩ গোলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডকে হারায়। বিজয়ী দলের হয়ে রকি, হাফিজুল, সবুজ ও রনি একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে আশিক ও সাগর একটি করে গোল করেন।