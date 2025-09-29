সোমবার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৪ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
আমদহে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের পুরস্কার বিতরণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে। সোমবার বিকেলে আশরাফপুর মাঠে অনুষ্ঠিত এ অনুষ্ঠানে চ্যাম্পিয়ন, রানারআপ, ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, ম্যান অব দ্যা টুর্নামেন্ট এবং সেরা গোলরক্ষকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা। আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দীন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াস নবী, শাহাবুদ্দিন আহমেদ, জামায়াতে ইসলামী নেতা নজরুল ইসলাম এবং ইউপি সদস্য কাওসার আলী প্রমুখ।

এ সময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভিন, ইউপি সদস্য আবুল হায়াত সোনা, আক্কাস আলী, ফিরোজ মিয়া, মওলাদ হোসেন, রেজাউল হক, রেজাউল করিম, মোকাদ্দাস আলী, সংরক্ষিত আসনের সদস্য জেসমিন আরা, পিপুলি খাতুন, মনিরা খাতুন প্রমুখ।



