রবিবার, ২৮শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৫ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আমদহ ইউনিয়নে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমদহ ইউনিয়নে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৮, ২০২৫ ৭:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে ৬ নম্বর ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড দল।

রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে ৭ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ৩ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধের ১০ মিনিটে নয়নের গোলে এগিয়ে যায় ৩ নম্বর ওয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল করে সমতা ফেরান শিমুল। পরে নির্ধারিত সময়ে আর গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বায়েজিদ, সাইফুল, সজিব, শিমুল ও সজীব হোসেন গোল করেন। অন্যদিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হয়ে সবুজ, নয়ন, মাসুম ও রাজ একটি করে গোল করেন।

একই মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৬ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ৪ নম্বর ওয়ার্ডকে হারায়। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকা ম্যাচের টাইব্রেকারে বিজয়ী দলের হয়ে হাফিজুল, সবুজ, সাকিব ও রকি গোল করেন। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে বিজন, হৃদয় ও বিজন আলী গোল করেন।

খেলা শুরুর আগে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
আগামী সোমবার একই মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ৬ নম্বর ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড দল।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ

বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে কচুরিপানা পরিষ্কার অভিযান

মেহেরপুরে জেলা রাজস্ব সম্মেলন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক তথ্য অধিকার দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা