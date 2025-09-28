আমদহ ইউনিয়নে তারুণ্যের উৎসব গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ৬ ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে ৬ নম্বর ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড দল।
রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে ৭ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে ৩ নম্বর ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধের ১০ মিনিটে নয়নের গোলে এগিয়ে যায় ৩ নম্বর ওয়ার্ড। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে ফ্রি-কিক থেকে গোল করে সমতা ফেরান শিমুল। পরে নির্ধারিত সময়ে আর গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। টাইব্রেকারে ৭ নম্বর ওয়ার্ডের বায়েজিদ, সাইফুল, সজিব, শিমুল ও সজীব হোসেন গোল করেন। অন্যদিকে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের হয়ে সবুজ, নয়ন, মাসুম ও রাজ একটি করে গোল করেন।
একই মাঠে দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ৬ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ৪ নম্বর ওয়ার্ডকে হারায়। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকা ম্যাচের টাইব্রেকারে বিজয়ী দলের হয়ে হাফিজুল, সবুজ, সাকিব ও রকি গোল করেন। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের পক্ষে বিজন, হৃদয় ও বিজন আলী গোল করেন।
খেলা শুরুর আগে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।
আগামী সোমবার একই মাঠে ফাইনালে মুখোমুখি হবে ৬ নম্বর ও ৭ নম্বর ওয়ার্ড দল।