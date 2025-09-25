বৃহস্পতিবার, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
আমদহ ইউনিয়নে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৫, ২০২৫ ৮:২৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপুরে আশরাফপুর মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের সূচনা হয়।

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকনের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক তাজউদ্দীন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইয়াস নবী, বিএনপি নেতা ইলিয়াস বিশ্বাস, শাহাবুদ্দিন আহমেদ এবং জামায়াত ইসলামী নেতা নুরুল ইসলাম।

পরে প্রধান অতিথি উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন আমদহ ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভিন, ইউপি সদস্য আবুল হায়াত সোনা, আক্কাস আলী, ফিরোজ মিয়া, মওলাদ হোসেন, রেজাউল হক, কাওসার আলী, রেজাউল করিম, দরুদ আলী, মোকাদ্দাস আলী এবং সংরক্ষিত আসনের সদস্য জেসমিন আর, পিপুলি খাতুন ও মনিরা খাতুন প্রমুখ।



