আমদহ ইউনিয়নে ভিডব্লিউবি উপকারভোগীদের মাঝে চাল বিতরণ

মঙ্গলবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৮ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৩, ২০২৫ ১:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে চক্রে ভিডব্লিউবি নির্বাচিত উপকারভোগী মহিলাদের মাঝে চাল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

এ সময় আমদহ ইউনিয়নের ১৪৭ জন উপকারভোগীর মাঝে প্রতিজনকে ৩০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সালমা পারভীন, ইউপি সদস্য আক্কাস আলী প্রমুখ।



