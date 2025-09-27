আমদহ ইউনিয়ন গোল্ডকাপ: সেমিফাইনালে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৩ নম্বর ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।
শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম খেলায় ৩ নম্বর ওয়ার্ড ২-০ গোলে ৯ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। খেলায় প্রথমার্ধেই শিশির গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। আর খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ৩ মিনিট আগে আবারও গোল করে তিনি দলের জয় নিশ্চিত করেন।
অপর ম্যাচে ৪ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ৫ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নেয়। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। বিজয়ী দলের হয়ে রাব্বি, বিজন, হৃদয় ও বিজন আলী একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে পরাজিত দলের হয়ে সবুজ, রনি ও সাব্বির গোল করেন।
খেলা শুরুর আগে আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।