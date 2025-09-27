শনিবার, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১২ই আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল আমদহ ইউনিয়ন গোল্ডকাপ: সেমিফাইনালে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

আমদহ ইউনিয়ন গোল্ডকাপ: সেমিফাইনালে ৩ ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ২৭, ২০২৫ ৮:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে তারুণ্যের উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত ওয়ার্ড ভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে ৩ নম্বর ও ৪ নম্বর ওয়ার্ড সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।

শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত দিনের প্রথম খেলায় ৩ নম্বর ওয়ার্ড ২-০ গোলে ৯ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালে ওঠে। খেলায় প্রথমার্ধেই শিশির গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। আর খেলা শেষ হওয়ার মাত্র ৩ মিনিট আগে আবারও গোল করে তিনি দলের জয় নিশ্চিত করেন।

অপর ম্যাচে ৪ নম্বর ওয়ার্ড টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ৫ নম্বর ওয়ার্ডকে হারিয়ে সেমিফাইনালের টিকিট কেটে নেয়। নির্ধারিত সময়ে গোলশূন্য থাকার পর ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকারে। বিজয়ী দলের হয়ে রাব্বি, বিজন, হৃদয় ও বিজন আলী একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে পরাজিত দলের হয়ে সবুজ, রনি ও সাব্বির গোল করেন।

খেলা শুরুর আগে আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে বিএনপির লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ

গাংনীতে পূজা মন্ডুপ পরিদর্শন করলেন ডিসি ড.মুহাম্মদ আবদুল...

গাংনীতে নেশা জাতীয় ট্যাবলেটসহ যুবক গ্রেপ্তার

গাংনীতে খালের কচুরিপানায় আটকে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুরে ৩৯টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসবের প্রস্তুতি সম্পন্ন

মেহেরপুরে গণসংযোগে জামায়াতের আমির ও এমপি প্রার্থী মাওলানা...