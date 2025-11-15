আমদহ গ্রামে গণসংযোগে মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার আমদহ গ্রামে বাড়ি বাড়ি ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের মাধ্যমে ভোটারদের সমর্থন চান।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন—মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর সভাপতি আবুল হোসেন, আমদহ ইউনিয়নের আমির বজলুর রশীদ, সেক্রেটারি রিপন আলী।
এছাড়াও ইউনিয়নের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ গণসংযোগে অংশ নেন।
স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় করে তিনি দেশের শান্তি, উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।