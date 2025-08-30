শনিবার, ৩০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
আমরা রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখল করার রাজনীতি বিশ্বাস করিনা – অধ্যাপক নার্গিস  বেগম

আগস্ট ৩০, ২০২৫ ৫:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:  

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম বলেছেন আমরা রাতের আঁধারে ক্ষমতা দখল করার রাজনীতিতে বিশ্বাস করিনা,রাতের আঁধারে ভোট চুরিতে ও বিশ্বাস করিনা, আমরা সন্ত্রাসবাদী দল নয়। আমরা বিশ্বাস করি জাতীয়তাবাদী দল মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে চাই।

তিনি আরো বলেন শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাকশালের কবল থেকে গণতন্ত্রকে মুক্ত করে গণতন্ত্রের প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন। বেগম খালেদা জিয়া প্রেসিডেন্ট পদ্ধতি থেকে পার্লামেন্ট পদ্ধতি, সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করেছিলেন। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা যদি কেউ করে থাকে, সংস্কার করে থাকে, তাহলে তার দাবি একমাত্র জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি করতে পারে।

তিনি আরো বলেন তারেক রহমানের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে জুলাই আগস্টে ছাত্র জনতার গণঅভ্যুত্থান ঘটেছে।  মেহেরপুর জেলা বিএনপির দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে এসে প্রধান অতিথির বক্তব্য এসব কথা বলেন তিনি।  অনুষ্ঠানে উদ্বোধক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বিএনপির চেয়ারপারসন এর উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য আমান উল্লাহ আমান।

তিনি বলেন, বিগত ১৬ বছর বাংলাদেশ ছিল গণতন্ত্র ও মানবতাহীন। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ছিলো। এই ষোল বছর প্রায় এক দশক বেগম খালেদা জিয়া তো পালিয়ে যাননি। তিনি বলেছিলেন আমার মৃত্যু হলেও এই দেশেই থাকবো।তাকে ওয়ান ইলেভেনে চলে যেতে বলেছিলেন, তিনি যাননি।তারেক রহমানকে বলেছিলেন বিদেশে চলে যানতিনি যাননি। তিনি বলেছিলেন, মৃতহলে এদেশের মাটিতে হবে।

আমান উল্লাহ আমান  বলেন, পালানোর একদিন আগেওশেখ হাসিনা  বলেছিলেন, শেখের বেটি পালাইনা, আওয়ামী লীগ পালাইনা। একদিন পরেই সে পালিয়ে গেছে। শেখ হাসিনা তার গোষ্ঠীসহ বাংলাদেশের মাটি থেকে পালিয়ে গেছে। হাজার হাজার ছাত্র জনতাকে হত্যার ভয় ছিলো বলেই পালিয়ে গেছে। মেহেরপুর জেলা বিএনপির কাউন্সিলে উদ্বোধনী বক্তব্য একথা বলেন তিনি। তিনি আরও বলেন, জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে প্রেক্ষাপট অন্যরকম হতো। তার ডাকেই মুক্তিযুদ্দে ঝাপিয়ে পড়ে পুলিশ আনসারসহ মুক্তিযোদ্ধারা। তিনি বলেন, শেখ হাসিনা ও তার দোষরদের বিচার এই দেশের মাটিতেই ফাঁসি হবে। কেউ বাঁচাতে পারবেনা। বাংলাদেশের মাটিতে তার রাজনীতি চলবেনা। বাংলাদেশকে স্বনির্ভর ও বাংলাদেশ গড়েছিলেন শহীদ রাস্ট্রপতি প্রেসিডেন্ট। সামনের নির্বাচনে যাকেই প্রার্থী দেওয়া হবে তাকেই ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচিত করতে হবে।

শনিবার (৩০ আগস্ট) সকাল ১১টায় মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে জাতীয় ও দলীয় উত্তোলনের পর বেলুন ও পায়রা উড়য়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই সম্মেলনের উদ্বোধন হয় সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক নার্গিস বেগম। উদ্বোধক ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ও খুলনা বিভাগীয় সম্মেলন কমিটির আহ্বায়ক আমান উল্লাহ আমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিছেন বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, সম্মেলনে অংশ নিতে জেলার বিভিন্ন উপজেলা থেকে হাজারো নেতা-কর্মী সরকারি কলেজ মাঠে সমবেত হন।

সম্মেলনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সভাপতি নির্বাচিত হন মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান এবং সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, ওমর ফারুক লিটন ও রুমানা আহমেদ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।  উল্লেখ্য, সর্বশেষ মেহেরপুর জেলা বিএনপির কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০০৬ সালে।


