আল্লাহর কসম ক্ষমতায় গেলে জনগণের সম্পদের উপর হাত দেবো না … মেহেরপুরে জামায়তের আমির ডা: শফিকুর রহমান

মেহেরপুর নিউজঃ
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, “আল্লাহর কসম, আমরা ক্ষমতায় গেলে জনগণের সম্পদের ওপর হাত দেবো না।” তিনি বলেন, জামায়াতে ইসলামীকে বিজয়ী করলে দেশে ন্যায় ও ইনসাফভিত্তিক সমাজ গঠন করা হবে।
সোমবার দুপুরে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আয়োজনে অনুষ্ঠিত বিশাল নির্বাচনি জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
ডা. শফিকুর রহমান বলেন, অতীতে চারদলীয় জোট সরকারের সময় জামায়াতে ইসলামীর দুজন মন্ত্রী শতভাগ স্বচ্ছতার সঙ্গে তাদের মন্ত্রণালয় পরিচালনা করেছেন। তাই চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসমুক্ত সমাজ এবং ইনসাফভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে জামায়াতে ইসলামীর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।
তিনি আরও বলেন, “বাংলাদেশে অনেক দলকে আপনারা দেখেছেন, অন্তত একবার জামায়াতে ইসলামীকে সুযোগ দিয়ে দেখুন—আমরা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করতে পারি কি না।”
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ (সদর–মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের সভাপতিত্বে জনসভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের প্রার্থী মাওলানা নাজমুল হুদা এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সিবগাতুল্লাহ।
জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিনের সঞ্চালনায় আরও বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, মেহেরপুর পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী, এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাড. শাকিল আহামেদ, জেলা এবি পার্টির আহবায়ক রফিকুজ্জামান, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মেহেরপুর জেলা শাখর সভাপতি মাও হুসাইন আহমেদ,খেলাফত মজলিসে জেলা সভাপতি শাহ আলম গাঙ্গীপুর জামায়াতে ইসলামীর আমির আহসানুল হক, সেক্রেটারি জাহাঙ্গীর আলম প্রমূখ।
এর আগে দুপুর ১টা ৫ মিনিটে হেলিকপ্টারযোগে ডা. শফিকুর রহমান মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অবতরণ করেন। এ সময় জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন তাঁকে ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পরে সড়কপথে তিনি সমাবেশস্থলে পৌঁছান।
বক্তব্য শেষে ডা. শফিকুর রহমান মেহেরপুর-১ ও মেহেরপুর-২ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থীদের হাতে দলীয় প্রতীক ‘দাঁড়িপাল্লা’ তুলে দেন। তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে দুপুর ১টা ৪০ মিনিটে তিনি বক্তব্য শেষ করেন এবং পরে হেলিকপ্টারে মেহেরপুর ত্যাগ করেন।
উল্লেখ্য, সকাল ৮টা থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে নেতা-কর্মীরা সমাবেশস্থলে উপস্থিত হন। একপর্যায়ে সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে জনসমুদ্রে পরিণত হয়।